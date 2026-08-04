Policía de Río San Juan presenta y pone a la orden de la fiscalía a sujeto acusado de asesinato en San Carlos

La Jefatura Departamental de la Policía Nacional en Río San Juan presentó al sujeto José Ismael Méndez López, de 36 años, capturado como presunto autor del delito de asesinato en perjuicio de Francisco Jarquín Pastora.

Tras la presentación, el detenido fue puesto de inmediato a la orden de la Fiscalía y las autoridades judiciales correspondientes para el inicio de su debido proceso penal.

El crimen ocurrió a las 11:20 de la noche del pasado sábado 1 de agosto en la comarca Los Chiles, jurisdicción del municipio de San Carlos.

De acuerdo con las investigaciones policiales, Méndez López, motivado por rencillas personales y actuando bajo los efectos del alcohol, atacó a la víctima con un cuchillo, propinándole severas heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

Luego de cometer el delito, el agresor se dio a la fuga. Sin embargo, en un rápido operativo de rastreo, efectivos de la Policía Nacional lograron ubicarlo y capturarlo el domingo 2 de agosto en la comarca Posa Redonda 2, poniéndolo tras las rejas de manera oportuna.