Prisión preventiva a hombre que acuchilló a otro en Villa Guadalupe

Por el delito de homicidio en grado de frustración, el sujeto José Luis Guido enfrenta un proceso judicial tras haber atacado de gravedad a Henry Samuel Flores Vanegas, en un hecho ocurrido en el barrio Villa Guadalupe, ubicado en el Distrito II de Managua.

José Luis Guido

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la agresión se desencadenó cuando Guido le pidió la suma de 100 córdobas regalados a la víctima.

Ante la negativa de Flores Vanegas, el procesado decidió amenazarlo, lo derribó al suelo de una patada y posteriormente le asestó dos cuchilladas en la espalda, para luego darse a la fuga creyendo que le había quitado la vida.

A causa de las severas lesiones, la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro hospitalario donde fue sometida a una intervención quirúrgica para salvarle la vida.

Tras evaluar la relación de los hechos, el juez Rolando Sanarrusia admitió la acusación formal y dictó la medida cautelar de prisión preventiva contra el acusado.

