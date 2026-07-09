Sujeto que estranguló a su pareja es puesto a la orden de la fiscalía

La Policía Nacional del departamento de León remitió ante las autoridades competentes al sujeto Jorge Luis Caballero Alonso, de 34 años, señalado como autor directo del delito de femicidio en perjuicio de su pareja, Jessica Mercedes Salinas Martínez, de 39 años.

Jessica Mercedes Salinas Martinez fue asesinada por Jorge Luis Caballero Alonso

De acuerdo con el reporte oficial, el crimen ocurrió el pasado martes 7 de julio alrededor de las 8:30 de la noche en una vivienda ubicada en la Villa 23 de Julio.

En ese lugar, Caballero Alonso inició una fuerte discusión con la víctima motivado por conflictos de pareja, procediendo posteriormente a presionarle el cuello con sus manos hasta arrebatarle la vida.

A las 11:00 de la noche de ese mismo día, las autoridades recibieron la alerta del fallecimiento a través de la línea de emergencia 118, por lo que un equipo técnico policial se presentó de inmediato al sitio para iniciar las investigaciones.

El médico forense que examinó el cuerpo determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Fue detenido Jorge Luis Caballero Alonso

Testimonios de pobladores y vecinos del sector señalaron de manera extraoficial que el sujeto llegó a la vivienda en estado de ebriedad y originó una agresión verbal motivada por celos, tras revisar el teléfono celular de la víctima.

Después de un altercado físico dentro de la habitación, el agresor la lanzó a la cama, la golpeó y consumó el crimen.

La víctima, quien habitaba en el barrio Ermita de Dolores en la ciudad de León, dejó en la orfandad a tres hijos de 9, 15 y 18 años de edad.

El capturado ya se encuentra a la espera de su debido proceso penal en las celdas preventivas locales.