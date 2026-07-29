Declaran no culpable a hombre por matar a dos asaltantes en Bonanza

Luis Miguel Hernández Soza fue declarado no culpable por el juez de Distrito Penal de Juicio de Siuna, Lenín Vladimir Solórzano, por el homicidio de Renso William Toledo White, de 27 años, y su hijastro Jimmy Levis Pantíng, de 22, al comprobarse en juicio que actuó en legitima defensa.

Luis Miguel Hernández Soza

El hecho ocurrió la noche del pasado 18 de marzo, cuando Luis Hernandez, salió de su casa para ir a comprar comida en el barrio Rubén Darío, del municipio de Bonanza, y los occisos le salieron al paso amenazándolos con cuchillo y machete con la intensión de asaltarlo.

El hecho ocurrió exactamente frente a la discoteca Río Escondido, donde Renso Toledo, le puso un cuchillo en el abdomen a Hernández en tanto Levis le colocó el filo del machete en el cuello, exigiéndole que entregara todas sus pertenencias despojándolo de una linterna de minería.

En el hecho Toledo White le lanzó una cuchillada en el brazo izquierdo por lo que Hernández, reaccionó sacando un cuchillo que andaba y le provocó una herida en el rostro y otra en el cuello.

En tanto Levis, al ver a su padrastro herido le lanzó dos machetazos a la cabeza a Hernández logrando esquivarlo con sus brazos y luego este se defendió propinándole una estocada en el tórax.

Tanto padrastro e hijastro gravemente herido huyeron pero a los 40 metros cayó inerte Renso Toledo y 20 metros adelante Jimmy Levis, también quedó muerto.

En tanto Luis Miguel Hernández quedó en el lugar en espera de la policía, hecho que la fiscalía logró demostrar su inocencia y que le valió salir libre tras el fallo de no culpabilidad.

