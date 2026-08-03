Suspenden juicio a anestesióloga Harley Mojica en Managua

Este lunes dio inicio el juicio oral y público en contra de la anestesióloga y practicante de karate Harley Diana Mojica, de 28 años, procesada por el presunto delito de lesiones graves en perjuicio de Germán Antonio Urbina Salguera.

Inicia juicio contra Harley Diana Mojica

Los hechos por los cuales es juzgada la joven ocurrieron en diciembre de 2025, cuando ella laboraba en un negocio de fritanga en Managua, para mantenerse junto a su hija, mientras esperaba ejercer su carrera en el área de anestesiología.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares y la defensa técnica, Mojica intervino en una disputa para auxiliar a varias mujeres que presuntamente estaban siendo agredidas por Urbina Salguera, resultando este último con lesiones durante la trifulca.

El abogado defensor Gabriel Díaz sostuvo que la actuación de Mojica estuvo amparada estrictamente bajo la figura de la legítima defensa, al interceder para evitar una agresión directa contra terceros.

El jurista reafirmó que esta premisa constituye el eje central de su estrategia para demostrar la inocencia de la procesada ante el tribunal.

Actualmente, Harley Mojica enfrenta la causa en libertad, medida otorgada previamente por la autoridad judicial al considerar su condición de madre de familia y principal sustento de su hogar.

En horas de la tarde se conoció que el juicio fue suspendido y que continuará el próximo 19 de agosto.

