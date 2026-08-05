Guillermo Estrada va a juicio en Managua por asalto y machetazo a un hombre

Por los delitos de robo con violencia y homicidio en grado de frustración, Guillermo Antonio Estrada Alaniz fue sentado en el banquillo de los acusados este miércoles en los juzgados capitalinos, señalado de haber despojado de sus pertenencias a un hombre para luego atacarlo a machetazos.

Guillermo Antonio Estrada Alaniz

Según la relación de hechos presentada por el Ministerio Público, a través de videoconferencia, el hecho delictivo fue cometido el pasado 31 de mayo en las cercanías de la antigua terminal de la ruta 111, en el barrio Laureles Norte.

La víctima, Carlos José Cuaresma Castro, de 42 años, fue interceptada por Estrada Alaniz y su presunto cómplice, Macario de Jesús Vega Olivares.

Mientras el acusado sujetaba fuertemente por el cuello a su víctima, Vega Olivares le extrajo de sus bolsas 700 córdobas en efectivo.

La acusación detalla que, al lograr zafarse para huir del lugar, Cuaresma Castro fue agredido por Estrada Alaniz, quien sacó un machete e intentó asestarle un filazo en el rostro.

La víctima interpuso su brazo izquierdo en un acto de defensa, recibiendo el impacto directa e intensamente, lo que le provocó una fractura abierta en el antebrazo que ameritó intervención quirúrgica.

Mientras el proceso judicial avanza en contra de Guillermo Antonio Estrada Alaniz, las autoridades policiales mantienen la búsqueda de Macario de Jesús Vega Olivares, quien continúa prófugo y enfrenta cargos por su presunta coautoría en el asalto.

