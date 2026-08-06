Tres personas son enjuiciadas por agredir a policías y dañar una patrulla en la capital

Los sujetos Benjamín Cuadra Morales, Ingrid del Socorro Espinoza Téllez e Isamar Yahoska Rivas enfrentan un proceso judicial en los juzgados de Managua acusados de alterar el orden público, golpear a varios oficiales de la Policía Nacional y causar daños a una patrulla policial durante un operativo.

Los acusado Benjamín Cuadra Morales, Ingrid del Socorro Espinoza Téllez e Isamar Yahoska Rivas

Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron el pasado 3 de agosto, a eso de las 4:30 minutos de la tarde, cuando los agentes intentaban arrestar a Cuadra Morales por alterar el orden en la vía pública.

Al momento de su detención, Cuadra Morales reaccionó de forma violenta y le propinó varios golpes en el pecho a uno de los uniformados.

En ese instante, Ingrid Espinoza e Izamar Rivas intervinieron con insultos y agresiones físicas para evitar que se llevaran al detenido.

Durante el altercado, una de las mujeres lanzó un celular contra la patrulla, logrando romper uno de los espejos retrovisores del vehículo policial.

Tras evaluar las pruebas presentadas en la audiencia preliminar, el juez a cargo del caso admitió la acusación contra los tres implicados y programó la continuación del proceso judicial para el próximo 13 de agosto.

