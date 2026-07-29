Remiten a juicio en Managua a acusado de intentar matar a caponero

El sujeto Edwin José Urbina Marroquín, de 24 años, enfrenta un proceso judicial tras ser acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de Brayan Josué Martínez, de 22 años, a quien presuntamente atacó con un arma blanca en el barrio San Judas de Managua.

Edwin José Urbina Marroquín

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la noche del pasado 14 de julio, cuando la víctima conducía una caponera y llevaba a una pasajera.

Al pasar por la parada Los Cocos, Urbina Marroquín lanzó una piedra al vehículo, lo que originó una fuerte discusión entre ambos cuando el conductor se detuvo a reclamarle.

En medio del altercado, el acusado sacó un cuchillo e intentó herir repetidamente al joven, quien logró defenderse con el brazo izquierdo, sufriendo heridas en esa extremidad y en el pecho.

Posteriormente, cuando el caponero intentó retirarse de la escena para evitar una tragedia, el agresor lo persiguió, lo amenazó de muerte y le asestó otra puñalada.

Tras evaluar los elementos presentados en la audiencia, el juez Francisco Mairena admitió la totalidad de las pruebas ofrecidas por la Fiscalía y remitió al acusado a la etapa de juicio oral y público.

