Arranca Audiencia Inicial contra sujeto acusado de asaltar a jovencita en El Zumen

Para este miércoles 29 de julio fue programada la audiencia inicial en contra del sujeto Maycol Alberto Mendoza Noguera quien fue acusado por el delito de robo con intimidación en contra de una joven a quien despojó de su celular valorado en 400 dólares.

Maycol Alberto Mendoza Noguera

De acuerdo con la relación de hechos presentada por La Fiscalía, el asalto ocurrió a las 7 de la noche del pasado 10 de julio, cerca del centro comercial Zumen, en la Colonia Héroes y Mártires del Bocay.

La víctima estaba esperando una bus de transporte colectivo cuando Maycol Mendoza descendió de una moto en la que viajaba como pasajero e intimidó a la joven utilizando un cuchillo para despojarla de su valioso teléfono celular.

Durante la audiencia preliminar, la defensa del acusado solicitó una medida cautelar distinta a la privación de libertad, invocando el principio constitucional de presunción de inocencia y proponiendo la presentación periódica.

Sin embargo, el juez a cargo desestimó la petición y mantuvo la prisión preventiva conforme a lo establecido para los delitos de robo con violencia o intimidación, a la espera del desarrollo de la audiencia inicial este miércoles.

