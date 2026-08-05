Jueza admite videos y define juicio por muerte de joven en Carretera Norte

El Juzgado Octavo Local Penal de Managua, a cargo de la jueza Roxana Katiuska Martínez Rosales, será el encargado de determinar las responsabilidades en el accidente que cobró la vida de Orfa Lilliam García Larios, de 21 años, quien falleció tras ser alcanzada por las llantas de un cabezal en el kilómetro 6 de la carretera norte.

El conductor del vehículo pesado, Julio César Chamorro Hernández, de 51 años, enfrenta un proceso judicial por el delito de homicidio imprudente, por el hecho ocurrido la noche del viernes 17 de julio pasado.

Según la acusación de la Fiscalía, el imputado realizó un giro e invadió el carril de preferencia de la moto en que viajaba la joven, lo que obligó al motorizado Jairo José Moncada Membreño, de 19 años, a frenar de forma intempestiva, haciendo que perdiera el control, derrapara y la víctima cayera sobre el pavimento al paso de las llantas traseras.

Por su parte, la defensa de Chamorro Hernández sostiene una versión distinta apoyada en elementos audiovisuales.

El abogado Gabriel Díaz aseguró que cuentan con grabaciones de una cámara instalada en el propio cabezal, las cuales muestran que la motocicleta perdió el control tras pasar sobre un bache y que el transporte pesado ya había completado el giro dentro de su carril, por lo que descarta una maniobra imprudente o impacto directo por parte de su representado.

Durante el proceso, la Fiscalía intentó que las imágenes grabadas por la cámara del camión fueran excluidas del juicio.

No obstante, la jueza Martínez Rosales rechazó la petición del Ministerio Público y admitió los videos como evidencia, por lo que serán debatidos en la audiencia del juicio oral y público para determinar si el hecho fue consecuencia de una imprudencia vial o el supuesto bache en la vía.

