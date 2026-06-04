Remiten a juicio a tres sujetos acusados de matar a joven en discoteca de Estelí

Para el 24 de junio fue programado el juicio oral y público en contra de Francisco Javier Puerto López, de 21 años; Marlon Leonel Talavera Huete, de 29, y David Israel Mendoza Urey, de 24 años, señalados como los presuntos autores del homicidio a cuchilladas del joven Manuel Salvador Laguna Vásquez, de 26 años.

Manuel Salvador Laguna Vázquez, de 26 años

El crimen ocurrió la medianoche del domingo 17 de mayo en las afueras de la discoteca Zouk, ubicada en el barrio Paula Úbeda de la ciudad de Estelí.

Según testigos, los tres acusados se encontraban en estado de ebriedad cuando iniciaron una discusión con la víctima, quien estaba acompañado de una joven, propinándole heridas mortales en el tórax con un arma cortopunzante.

Laguna Vásquez falleció rumbo al hospital San Juan de Dios a causa de un shock hipovolémico.

Estelí: juicio por crimen afuera de Zouk

Familiares de la víctima denunciaron que, tras herirlo de gravedad, los sujetos le despojaron de un canguro que contenía 14 mil córdobas y un teléfono celular.

Asimismo, las autoridades policiales confirmaron que los tres detenidos poseen un amplio historial delictivo que incluye antecedentes por robo con fuerza, robo con violencia, estafa, hurto y tráfico de drogas.

La víctima, quien procreó a una niña y a un niño de 9 meses que quedan en la orfandad, era originaria del municipio de San Isidro, Matagalpa, pero residía en Estelí desde agosto del año pasado.

