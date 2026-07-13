Juicio por venta de repostería con marihuana en Managua se definirá el 22 de julio

El sujeto Luis Ángel Mejía Olivas está enfrentando juicio oral y público tras ser acusado de elaborar y vender brownies, galletas y cheesecakes presuntamente mezclados con marihuana desde su vivienda en el barrio 3.80 de la capital.

Durante la última sesión del juicio, un investigador policial testificó que en el allanamiento ejecutado el pasado 16 de mayo se incautaron los comestibles listos para su comercialización, una pesa digital, dos trituradores de hierba y una computadora portátil.

Según las investigaciones de la Policía Nacional, el acusado utilizaba la computadora portátil para promocionar y gestionar los pedidos de la repostería con droga a través de diversas redes sociales.

La jueza Nancy Aguirre Gudiel, titular de la causa, programó los alegatos finales para el próximo miércoles 22 de julio, fecha en la que se emitirá el fallo de culpabilidad o inocencia del procesado.