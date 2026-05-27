Remiten a juicio al acusado del asesinato de joven deportista en Estelí

La jueza de Distrito Penal de Audiencias de Estelí, doctora Lisset del Carmen Laguna Gutiérrez, remitió a juicio oral y público para el próximo 19 de junio a José Francisco Gómez Mejía, acusado por la muerte del joven deportista y agricultor Edgar Antonio Flores Blandón.

El crimen fue cometido la mañana del viernes 15 de mayo en la comunidad El Dorado, al norte de la ciudad de Estelí.

La judicial tomó la decisión tras admitir las pruebas presentadas por el Ministerio Público y el acusador particular Harold Ramírez, además de mantener la prisión preventiva contra el acusado, quien compareció en audiencia virtual desde el Sistema Penitenciario Puerta La Esperanza.

Aunque inicialmente se investigó a otras personas, la policía las descartó y fueron puestas en libertad, en tanto el abogado acusador señaló que, por la gravedad de los hechos, el delito debería tipificarse finalmente como asesinato y no como homicidio.

Por su parte, familiares de la víctima exigieron la pena máxima para el procesado, argumentando que el crimen fue premeditado y planificado, ya que Flores Blandón había recibido amenazas de muerte previas.

Asimismo, solicitaron que se profundicen las investigaciones, pues debido a la atrocidad de las lesiones —que incluyeron heridas de machete y fracturas—, no descartan la participación de más personas en el crimen que dejó a dos niñas en la orfandad.

