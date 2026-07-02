Prisión preventiva por intentar matar a su sobrino en Managua

Un juez capitalino dictó este jueves la medida de prisión preventiva para Jorge Alberto Sánchez, de 50 años, quien fue acusado de intentar privar de la vida a su propio sobrino cerca de ENEL central, el pasado fin de semana.

Jorge Alberto Sánchez, de 50 años

Los hechos imputados por la Fiscalía se registraron en las afueras de una casa en el barrio Casimiro Sotelo, donde la víctima, Rigoberto Antonio Ramírez Collado, de 43 años, estaba tomando tragos con un grupo de amigos.

El informe fiscal detalla que el acusado llegó al lugar armado con un cuchillo y, aprovechando que su sobrino se encontraba de espaldas, arremetió deliberadamente en su contra.

Sánchez le asestó dos cuchilladas en el brazo derecho y una tercera estocada en la zona de la pelvis, provocándole heridas de consideración.

Ante los gritos de auxilio, uno de los presentes, identificado como Cristofer Torrez, intentó detener la agresión; pero el atacante lo amenazó de muerte advirtiéndole que «no se metiera porque el problema no era con él».

A pesar de las intimidaciones del agresor, la solidaridad y la rápida reacción de los vecinos y amigos que presenciaban la escena fueron cruciales.

El grupo logró abalanzarse sobre el sujeto y desarmarlo, evitando que continuara apuñalando a su pariente y consumara el crimen.

Tras evaluar la gravedad de la acusación y el peligro de evasión de la justicia, la autoridad judicial competente determinó que Jorge Alberto Sánchez permanezca bajo custodia policial mientras se programan las audiencias correspondientes por el delito de homicidio en grado de frustración.

