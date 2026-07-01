Prisión preventiva a mujer detenida con 120 dosis de crack

Una autoridad judicial ordenó dejar en prisión preventiva a la capitalina Margarita del Socorro Benavides López, quien fue acusada por posesión de estupefacientes tras ser capturada en el barrio David Tejada en el Distrito II de la capital.

Margarita del Socorro Benavides López

Los hechos se registraron el pasado domingo 28 de junio a eso de las 12:50 del mediodía.

De acuerdo con el Ministerio Público, Benavides López caminaba por las cercanías de un cauce del referido sector y al notar la presencia de una oficial que realizaba patrullaje preventivo, mostró una actitud sospechosa e intentó oponerse a ser requisada.

Durante el procedimiento de control, la agente policial le incautó en la pretina de su licra un total de 120 fragmentos sólidos de cocaína a base de crack, además de dinero en efectivo en billetes de diversas denominaciones.

Posteriormente, la investigada fue trasladada a la estación del Distrito II de la Policía de Managua, donde los especialistas determinaron que la sustancia ilegal arrojó un peso total de 18.76 gramos.

Tras la presentación de los cargos y la evaluación del peligro procesal, el juez a cargo del caso ratificó la medida de prisión preventiva para asegurar la presencia de la procesada en el proceso judicial.

Asimismo, determinó fijar de manera oficial la fecha para la audiencia inicial del proceso para el viernes 10 de julio, instancia en la que se examinarán los elementos de prueba para decidir si se eleva la causa a juicio oral y público.