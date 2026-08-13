Condenan a 6 años a uno por envenenar perol de baho en el Oriental

Confeso se declararon los sujetos Winial del Francisco de la Llana Rueda y Kenneth Javier Martínez Cáceres, admitieron el delito de envenenamiento de agua y alimentos, en perjuicio de la salud pública y de una comerciante del Mercado Oriental, a la que le envenenaron un perol de Baho.

Los sospechosos Nahun Alexander Gutiérrez Betanco, Winial del Francisco de la Llana Rueda y Kenneth Javier Martínez Cáceres (prófugo)

La fiscalía en la acusación señala que Winial de la Llana y Kenneth Martínez, participaron en la compra y aplicación del insecticida llamado cipermetrina el que vertieron donde se prepara el alimento o sea el perol de bajo, hecho ocurrido el pasado 12 de enero de 2026, lo que puso en riesgo a los consumidores.

En el caso de Winial del Francisco de la Llana Rueda, este ya fue condenado a seis años de prisión la que cumple en el Sistema Penitenciario de Tipitapa.

En tanto Kenneth Javier Martínez Cáceres, podría recibir la misma condena sin embargo aun está pendiente su sentencia.

