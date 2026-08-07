Piden 25 años de cárcel para el asesino de la Reina Mengueña en Chontales

Una pena de 25 años de cárcel pidió el Ministerio Público para Yader Ezequiel Fajardo Guido, tras ser declarado culpable por el delito de asesinato en perjuicio de Hernaldo Iván Hernández Obando, de 26 años, popularmente conocido como “La Reina Mengueña”.

Piden 25 años para el asesino de la Reina Mengueña en Chontales

El fallo condenatorio fue dictado al término del juicio oral y público culminado el pasado 28 de julio.

Según los elementos probatorios presentados durante el proceso judicial, el crimen ocurrió a las 2:40 de la madrugada del 25 de mayo de este año en el barrio Revolución, del municipio de Santo Domingo, Chontales.

Las investigaciones y pruebas demostraron que el acusado y la víctima salieron juntos de un establecimiento nocturno y, mientras caminaban por la vía pública, se produjo una discusión entre ambos.

En ese momento, Fajardo Guido atacó a Hernández Obando causándole graves heridas en el cuello y el tórax que le provocaron la muerte pocos minutos después.

Tras el debate de pena donde la representación fiscal formalizó la petición de 25 años de prisión, las partes quedan a la espera de que el judicial proceda a la lectura de la sentencia firme que establecerá la condena definitiva que deberá cumplir el procesado.

