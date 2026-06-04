Piden 5 años de cárcel para mujer atrapada con crack en la capital

El Ministerio Público solicitó una pena de cinco años de prisión, 400 días multa y el decomiso de los bienes ocupados en contra de Alison Jennifer Corea Leiva, tras haber admitido su responsabilidad en el delito de posesión de estupefacientes ante la jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo de Juicio de Managua.

Alison Jennifer Corea Leiva

La procesada fue capturada por las autoridades el pasado 2 de abril, a la 1:20 de la tarde, durante un allanamiento ejecutado en su vivienda ubicada en el barrio Hilario Sánchez, de la capital.

En el inmueble, los agentes del orden público le ocuparon 24.10 gramos de piedras de crack, además de 11 mil 720 córdobas y 40 dólares en efectivo que, según la acusación de la fiscalía, presuntamente estaban vinculados con la actividad delictiva.

El proceso judicial concluirá próximamente con la lectura oficial de la sentencia correspondiente.

