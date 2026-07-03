Piden 10 años para motociclista que dejó ciego de un ojo a otro conductor

El doctor Jeancarlos Fernández, Juez Cuarto de Distrito de Juicio de Managua, declaró culpable a José Ángel Gadea Sánchez por agredir con un casco al motociclista Norlan Giovanni Arias y provocarle la pérdida total de la visión en su ojo derecho.

José Ángel Gadea Sánchez

De acuerdo con el libelo acusatorio, la grave lesión ocular sucedió durante un violento altercado ocurrido el pasado 14 de febrero mientras José Ángel y Norlan Giovanni circulaban en sus motocicletas.

Durante el juicio, el juez descartó el argumento de legítima defensa presentado por la defensa del acusado.

Aunque se constató que el agresor reaccionó tras recibir un golpe inicial con la mano por parte de la víctima, las grabaciones de video demostraron que Gadea Sánchez se bajó de su vehículo y golpeó brutalmente al afectado en el rostro utilizando el casco.

Norlan Giovanni Arias

“Utilizó el casco como un instrumento muy peligroso”, afirmó el titular del juzgado al fundamentar el fallo de culpabilidad.

Tras el veredicto, el Ministerio Público solicitó formalmente una pena de 10 años de prisión para el procesado, en tanto la defensa pidió que se le dicte la mínima de cinco años.

Sin embargo, será en los próximos días cuando el judicial dé a conocer la sentencia definitiva con los años exactos que el condenado deberá cumplir en la cárcel.