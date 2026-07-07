Piden 5 años a hombre por vender marihuana en Santa Elena

Una condena de cinco años de cárcel fue solicitada tanto por la Fiscalía como la defensa técnica para el sujeto Álvaro Javier Canales Zavala, quien este martes se declaró culpable del delito de tráfico de drogas en Managua.

Álvaro Javier Canales Zavala

Canales Zavala fue capturado por agentes de la Policía Nacional en el barrio Santa Elena, ubicado en el Distrito Seis de la capital, la tarde del pasado 5 de mayo.

Según la acusación del Ministerio Público, el sujeto intentó darse a la fuga al percatarse de la presencia policial, pero fue retenido de inmediato.

Durante la requisa corporal, los oficiales le incautaron 594 gramos de marihuana y 6,110 córdobas en efectivo que llevaba ocultos en un bolso tipo canguro y que eran producto de la venta de drogas.

Con la admisión de los hechos y la renuncia expresa al juicio oral y público por parte del acusado, a la jueza Nadia Camila Tardencilla solo le queda dictar en los próximos días, la cantidad exacta de años que el ahora convicto deberá cumplir en la cárcel.