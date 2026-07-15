Nygeor Vargas Brewster es condenado 3 años por traficar cocaína

El sujeto Nygeor Alberto Vargas Brewster fue condenado por el delito de posesión o tenencia de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, luego de admitir voluntariamente su culpabilidad ante las autoridades judiciales en Managua.

Nygeor Alberto Vargas Brewster

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de julio, cuando agentes policiales que realizaban labores de vigilancia y patrullaje en Villa Reconciliación interceptaron al sujeto tras notar una actitud sospechosa.

Al practicarle una requisa, los oficiales le encontraron en la bolsa izquierda de su short camuflado un total de 61 gramos de cocaína. Además de la sustancia ilícita, se le ocuparon 1,030 córdobas en efectivo y un teléfono celular.

Debido a que un grupo de personas aglomeradas en el sitio intentó obstaculizar el trabajo policial, los agentes trasladaron de inmediato al detenido a la delegación del Distrito Seis de la capital para garantizar su seguridad y continuar con las diligencias.

Una vez en la estación, los especialistas realizaron la prueba de campo y el pesaje oficial de la sustancia, la cual dio positivo a cocaína.

Tras la admisión de los hechos por parte del procesado, el Ministerio Público solicitó una condena de tres años de prisión más días multa, pena que fue ratificada por la autoridad judicial en su sentencia.