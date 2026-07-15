Peñas Blancas: incautan 750 kilos de cocaína y detienen a guatemalteco

En el marco de la estrategia del «Muro de Contención», la Policía Nacional asestó un nuevo golpe al narcotráfico internacional al incautar 750 kilos de cocaína en el puesto de control fronterizo de Peñas Blancas, en el departamento de Rivas.

Policía Nacional incauta 750 kilos de cocaína en Peñas Blancas

Durante el operativo, realizado el lunes 13 de julio de 2026, los agentes perfilaron un cabezal Freightliner color lila y una plataforma negra con matrícula guatemalteca.

El vehículo era conducido por el ciudadano de origen guatemalteco Roberto Bardales de León, de 66 años, quien viajaba desde Panamá hacia Guatemala.

Al realizar la inspección de la plataforma, los oficiales detectaron 54 cilindros metálicos que ocultaban en su interior 643 paquetes rectangulares.

Detenido el guatemalteco Roberto Bardales de León

Las pruebas de campo aplicadas por los peritos confirmaron que el polvo blanco correspondía a cocaína, registrando un peso total de 750 kilogramos.

Especialistas de criminalística aplicaron la técnica Scintrex Trace en la cabina del camión, el timón, la palanca de cambios, la vestimenta y las manos del conductor, detectando partículas de la sustancia ilícita.

Policía Nacional incauta 750 kilogramos de cocaína

El detenido y los medios de transporte ocupados fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para iniciar su proceso por crimen organizado y transporte de drogas.