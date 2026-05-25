Piden 6 años para dos capturados con cocaína en el barrio Camilo Ortega

Los sujetos Gilberto José Víctor Mercado y Michael José Suárez Estrada admitieron su culpabilidad ante el Juzgado Primero de Distrito de Juicio de Managua, tras ser acusados por el delito de tráfico de drogas.

Gilberto José Víctor Mercado y Michael José Suárez Estrada

Ambos procesados aceptaron los hechos imputados por el Ministerio Público, luego de haber sido capturados por la Policía Nacional en el sector de la terminal de la ruta 105, ubicada en el barrio Camilo Ortega del Distrito Tres de la capital.

De acuerdo con la acusación, al ver a los policías los sujetos intentaron refugiarse dentro de una vivienda, pero fueron retenidos y requisados en el lugar.

Durante la requisa física, a Gilberto Mercado se le ocuparon 97.7 gramos de cocaína, una pesa digital y teléfonos celulares; por su parte, a Michael Suárez se le incautaron 81.95 gramos de cocaína, dinero en efectivo y dispositivos móviles.

Tras la admisión de hechos, se procedió al debate de pena donde la representación del Ministerio Público solicitó una condena de seis años de prisión para cada uno de los implicados.

En contraposición, el abogado defensor de Michael Suárez solicitó a la jueza la imposición de la pena mínima establecida por la ley.

La jueza titular de la causa, doctora Irma Laguna, cerró la sesión e informó que dará a conocer la sentencia definitiva en los próximos días.

