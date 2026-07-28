Envían a prisión a dos miembros de Los Cóndor por cocaína incautada en Somotillo

Los sujetos Carlos Luis Andino Gómez y Denis Ariel Tercero Mairena, presuntos integrantes de la organización criminal conocida como «Los Cóndor» fueron acusados en los Juzgados de Managua por los delitos de crimen organizado y transporte ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.

Carlos Luis Andino Gómez y Denis Ariel Tercero Mairena

Los procesados son señalados por la Fiscalía de pertenecer a una red de narcotráfico encabezada por Carlos Manuel Espinoza Ordóñez, la cual trasladaba cargamentos de cocaína desde Costa Rica con destino a Honduras, utilizando el territorio nicaragüense como ruta de tránsito.

Durante las investigaciones y un operativo ejecutado el pasado 4 de julio en el municipio de Somotillo, Chinandega, la Policía Nacional incautó 154 paquetes de cocaína ocultos en cuatro sacos, así como armas de fuego y dinero en efectivo.

Además, en el allanamiento a una de las viviendas de los investigados, las autoridades decomisaron 2,111 dólares, 5,230 córdobas, un arma de fuego y una camioneta Toyota Hilux en la que se encontraron partículas de cocaína.

Ante la gravedad de los hechos presentados por la Unidad Especializada contra Delitos de Delincuencia Organizada, la autoridad judicial encargada del caso resolvió mantener la medida cautelar de prisión preventiva para ambos procesados y programó la próxima audiencia para el 28 de agosto.

