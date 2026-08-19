Managua: tres acusados van a juicio por matar a pedradas a un hombre

El próximo 29 de septiembre dará inicio el juicio oral y público en contra de Josías David Martínez Castillo, Juan Carlos Martínez Castillo y Norlan Alexander Mena Guevara, acusados de acabar con la vida de Gabriel Antonio Ríos Ruiz, de 32 años, a quien despojaron de sus pertenencias.

Acusados Josías David Martínez Castillo, Juan Carlos Martínez Castillo y Norlan Alexander Mena Guevara

Los trágicos hechos se registraron en el barrio 18 de Mayo, en Managua, la madrugada del pasado 9 de agosto.

Según el escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público, los tres procesados, en compañía de varios adolescentes, interceptaron y persiguieron a la víctima y a otro acompañante.

Aunque Ríos Ruiz intentó huir, fue alcanzado y rodeado por el grupo.

En el ataque, Josías David Martínez le asestó un certero golpe en la cabeza con una piedra, mientras los demás involucrados continuaron agrediéndolo brutalmente con piedras y palos.

Durante la golpiza, los agresores lo despojaron de una mochila con herramientas, una cartera con documentos personales, 900 córdobas en efectivo y un teléfono celular valorado en 300 dólares.

Tras la agresión, los sujetos se dieron a la fuga, dejando al ciudadano malherido.

Ríos Ruiz intentó caminar hacia su vivienda para buscar auxilio, pero debido a la gravedad de las lesiones cayó inconsciente en el trayecto, perdiendo la vida poco después.

Los imputados permanecerán bajo custodia preventivamente a la espera del juicio.

