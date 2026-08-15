Condenan a 6 años a adolescente por matar a niño en Tipitapa

A seis años de prisión fue condenado un adolescente de apellido Manzanares, de 17 años, por el asesinato agravado de un niño de 3 años, con una afección congénita, ocurrida en el municipio de Tipitapa, departamento de Managua.

La jueza Luvy del Carmen González, del Juzgado Segundo Distrito Penal de Adolescentes de Managua, aplicó la pena máxima que establece el Código de la Niñez y Adolescencia para menores de 18 años que son declarados culpables por delitos graves.

Manzanares era padrastro de la víctima que sufrió del «Síndrome de Cuerpo Calloso» y producto del maltrato físico que le daba, finalmente le causó la muerte la noche del pasado 7 de julio.

En la acusación se señala que la madre del niño inició relación con Manzanares en diciembre del 2025 y el pasado 17 de mayo se fue a vivir a la casa del adolescente donde convivió menos de dos meses, tiempo en ella y su hijo sufrieron maltrato y amenazas.

En el proceso judicial se conoció que el imputado le decía con desprecio a la joven que si llegaban a tener un hijo y nacía enfermo sería culpa de ella y del menor y que los mataría a los dos.

A la vez obligaba a la madre a que pusiera a dormir al niño en un barril que partió a la mitad porque el pequeño se orinaba en la colchoneta.

Fue así en uno de sus episodios de violencia, Manzanares aprovechó que la madre del niño se fue a bañar para sujetar con fuerza entre sus brazos al menor hasta que dejarlo inconsciente y aunque fue llevado al hospitalito Yolanda Mayorga, lamentablemente murió.