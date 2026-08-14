Condenan a 30 años a hombre que mató a jovencita en El Tuma-La Dalia

La juez Lucía Eliud Franco, del juzgado Distrito Penal de Juicio de Matagalpa, sentenció a 30 años de prisión al sujeto Ezequiel Reyes Urbina, de 29 años, por haber matado a cuchilladas a la joven Silken Narahí Machado Sánchez, de 20 años, para robarle.

Trágica muerte de la joven Silken Narahi Machado Sánchez en intento de robo

El hecho ocurrió en el bar “El Chele”, localizado en el municipio de El Tuma-La Dalia, donde la víctimas Silken Machado, laboraba como mesera y encargada de recolectar el dinero de la venta.

En el juicio la fiscalía demostró que Reyes Urbina, mató a la joven luego de seguir a Silken Narahí a su habitación para despojarla de un canguro que llevaba en el hombro derecho y donde guardaba el dinero de la venta de licor, hecho ocurrido el 6 de agosto del 2025.

Sin embargo cuando la víctima se opuso al robo Ezequiel Reyes, le propinó 22 estocadas en distintas partes del cuerpo dejándola herida de muerte, para luego llevarse unos 100 mil córdobas.

En tanto la joven fue llevado al hospital primario del municipio de La Dalia, donde falleció a causa de las graves heridas.

Del crimen fue testigo presencial la señora Lesbia María Hernández, de 44 años, propietara del bar, la que declaró que ella estaba acostada en su cuarto debido a que tenía 15 días de estar enferma con fiebre.

Agregó que Silken Machado llegó hasta donde ella estaba para informarle que había comprado unos cigarros y le llegaba a entregar el Boucher, momento en que Reyes la siguió para arrebatarle el canguro con la fuerte suma de dinero.

Machado Sánchez dejó a un menor de edad en la orfandad.

