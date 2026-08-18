Condenan a prisión perpetua al femicida de Meyling Aguilar en Chinandega

A prisión perpetua revisable fue condenado Cruz López Ponce tras ser hallado culpable del femicidio de su expareja, Meyling María Aguilar Mendoza, de 38 años, perpetrado en la comunidad Villa 15 de Julio, Chinandega, el pasado 9 de marzo.

De acuerdo con las investigaciones, el sujeto regresó en enero de Estados Unidos para cumplir las amenazas de muerte que le realizaba a la víctima por celos excesivos.

El día del crimen, la trasladó con engaños hacia un sector despoblado a orillas del río Estero Real, donde la atacó brutalmente con un machete en la frente hasta privarla de la vida y ocultar sus restos en el caudal.

Tras el crimen, el agresor mintió a sus hijos sobre el paradero de su madre e intentó huir hacia Costa Rica, siendo capturado el 14 de marzo en San Carlos, Río San Juan.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía confirmaron un historial de 25 años de violencia física, verbal y amenazas por parte del condenado.

