Osvaldo Hernández y Jerys Zeledón van a juicio por delito ambiental en Jinotega

Los sujetos Osvaldo Hernández Orozco y Jerys Manuel Zeledón Alvarado fueron trasladados la mañana de este martes al Complejo Judicial de Jinotega para comparecer en su audiencia inicial, luego de ser señalados por la comisión de delitos contra el medio ambiente y la salud pública.

Osvaldo Hernández Orozco y Jerys Manuel Zeledón Alvarado

Ambos ciudadanos permanecen bajo prisión preventiva desde el pasado sábado 8 de agosto, tras ser denunciados por verter desechos derivados de productos químicos en un sitio no autorizado, ubicado a un costado de la carretera que conecta El Guayacán con la ciudad de Jinotega.

El proceso judicial determinará las responsabilidades correspondientes según la legislación vigente, donde la autoridad competente evaluará posibles sanciones que van desde multas, hasta medidas de remediación y reparación del daño ambiental.

Este incidente vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de frenar el uso de áreas públicas y de conservación como botaderos clandestinos.

