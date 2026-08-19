Tribunal de Apelaciones absuelve a hombre por crimen de ingeniero en Condega

El Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Las Segovias dictó un fallo de no culpabilidad y ordenó la inmediata libertad de Luis Alexis Hernández Herrera, quien había sido condenado previamente a 16 años de prisión por el homicidio del ingeniero agrónomo Judaly Antonio Rodríguez Talavera y por portación ilegal de armas.

Luis Alexis Hernández Herrera (izquierda) declarado no culpable del asesinato del ingeniero Judaly Antonio Rodríguez Talavera

La resolución judicial responde al recurso de apelación interpuesto por el defensor Harold Ramírez. Con este fallo, el tribunal dejó sin efecto la condena dictada tras la rectificación del juzgador de primera instancia, restableciendo la inocencia del procesado al considerar que no se demostró su autoría en el crimen.

Asimismo, los magistrados declararon no ha lugar al recurso presentado por el acusador particular, José Antonio Osorio González.

Los hechos se remontan al 7 de febrero de 2020 durante una fiesta de boda en la comunidad La Labranza, municipio de Condega.

En el lugar, tras una discusión por licor, el ingeniero Rodríguez Talavera recibió un disparo en el abdomen que le provocó la muerte mientras era trasladado a un centro asistencial.

Hernández Herrera fue señalado como el presunto agresor, huyó de la zona y fue capturado cuatro años después.

Aunque el Ministerio Público y la acusación particular aún tienen la facultad legal de recurrir mediante un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia en Managua, la defensa confirmó que de no presentarse dicho trámite, la sentencia absolutoria quedará en firme.

