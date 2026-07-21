Liberan a conductor que mató a motociclista tras pagar 15 mil dólares en Granada

Un acuerdo de mediación económica puso en libertad a José Carlos Gutiérrez Rivera, quien estaba siendo procesado por el homicidio imprudente en accidente de tránsito de quien en vida fue Félix Ramón Guadamuz, de 27 años.

Motociclista pierde la vida en Nandaime

La tragedia ocurrió la noche del pasado 27 de junio, cuando José Gutiérrez conducía un jeep e impactó la moto que conducía Félix Guadamuz, quien murió a causa de las graves lesiones.

Tras provocar la tragedia, Gutiérrez Rivera huyó del lugar pero fue seguido por testigos lo que posibilitó que la policía lo capturara y lo llevara ante los tribunales.

Como José Carlos Gutiérrez Rivera, de 34 años, fue identificado el conductor del jeep señalado de provocar el trágico accidente de tránsito que cobró la vida del joven motociclista Félix Ramón Guadamuz

Sin embargo José Gutiérrez, logró mediar con el padre de la víctima quien dejó una menor de edad en la orfandad.

En la mediación le fue entregado 15 mil dólares a la familia doliente, lo que fue ratificado por la doctora Lili Vanessa Hernández, del juzgado Distrito Penal de Adolescentes y Especializado en Violencia y Audiencias de Granada, y posterior orientó su la liberación José Carlos Gutiérrez Rivera.

