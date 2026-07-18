Mujer perece trágicamente en colisión de moto contra camión en carretera norte

Instantáneamente murió la vida Orfa Liliana a Larios de 22 años, luego que la moto placa M 314-183 en que viajaba impactara contra el camión conducido por Julio César Chamorro Hernández de 51 años, en el kilómetro 6 de la carretera Norte en Managua, la noche de este viernes.

La muchacha quedó con la bóveda craneal explotada, supuestamente, al pasarle sobre su cabeza las llantas del camión placa M 375-319 con rastra M 411-386 que transportaba bolsas de cemento.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Liliana viajaba en la motocicleta marca Yamaha, color celeste, conducida por su compañero de vida Jairo José Moncada Membreño de 19 años.

Según familiares de Jairo, la pareja regresaba de traer una encomienda de la vivienda de Liliana, en el barrio Hugo Chávez, y se dirigía a su casa en el Georgino Andrade, al momento de sufrir el mortal accidente.

Al lugar de la tragedia llegaron miembros de socorro para trasladar a Jairo a un centro asistencial, en tanto, el cuerpo de la infortunada sería trasladado al Instituto de Medicina Legal para la debida autopsia.

Agentes de la Policía Nacional también llegaron al lugar para apretar en calidad de investigado al conductor del camión.