Continúa juicio contra veterinarios acusados de comercializar ketamina

Para el Día del Padre fue programada la continuación del proceso judicial contra los veterinarios Amílcar Israel Cerda Carballo y Luis Abraham García Carranza, luego que la jueza Joselita García admitió los cargos y les dictó prisión preventiva por el presunto delito de elaboración y comercialización de sustancias nocivas o de uso restringido en perjuicio de la salud pública.

Masaya: juicio contra veterinarios

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el caso se originó el pasado 24 de mayo tras un allanamiento ejecutado por la Policía en una clínica veterinaria del barrio Macario Brenes, en el municipio de La Concepción, Masaya.

En el lugar, los agentes ocuparon 110 frascos de Ketamina Chinfield de 50 mililitros, 77 frascos de Dormi-Xyl, 58 de Xilazil, dos de Ketcorp y otros fármacos de uso controlado.

El expediente judicial detalla que, un día después de esa inspección, el acusado Luis Abraham García Carranza fue capturado por las autoridades en el sector de Las Colinas, en Managua, mientras transportaba en un vehículo particular un lote de 23 frascos de Ketamina Chinfield.

La Fiscalía sostiene que ambos señalados distribuían y movilizaban estas sustancias controladas sin contar con los permisos correspondientes.

Durante la audiencia preliminar, el abogado defensor cuestionó los argumentos del Ministerio Público, señalando que los productos incautados son de naturaleza estrictamente veterinaria.

Asimismo, la defensa alegó que la acusación fiscal no especifica con precisión las funciones de su representado ni los puntos de distribución de las sustancias, argumentos que serán debatidos en la próxima fecha judicial establecida.

