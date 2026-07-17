Sismo de magnitud 7.4 activa alerta de tsunami en México y Guatemala

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió este viernes la zona costera de Chiapas, en el sur de México, y activó una alerta de tsunami para costas de México y Guatemala ubicadas dentro de un radio de 300 kilómetros respecto al epicentro.

Alerta en México y Guatemala tras fuerte sismo en el Pacífico

El movimiento ocurrió a las 8:48:38 de la mañana, con epicentro localizado a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros, según el reporte del Servicio Sismológico Nacional.

El temblor también fue ubicado por el Servicio Geológico de Estados Unidos a 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, una zona cercana a la frontera marítima entre México y Guatemala.

La alerta se mantiene principalmente para el litoral de Chiapas y Oaxaca, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

El boletín fue emitido a las 9:05 de la mañana por los sistemas de alerta correspondientes, debido a la magnitud del sismo y su ubicación frente a la costa del Pacífico.

La Red Geocientífica de Chile también advirtió que el seísmo representa una amenaza de tsunami tanto para México como para Guatemala.

Hasta el momento no se reportan daños mayores, aunque las autoridades mantienen vigilancia activa en toda la franja costera.

El sismo fue percibido en la zona de Huixtla, Chiapas, y en áreas cercanas a la frontera con Guatemala.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar acercarse a playas y atender cualquier orientación de evacuación preventiva en caso de ser necesaria.