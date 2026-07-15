Matan a niño mientras dormía en su casa en Honduras

El niño José Ramón Gutiérrez, de 11 años, fue asesinado durante la madrugada en su vivienda ubicada en la comunidad de Colorado, municipio de Balfate, departamento de Colón, Honduras.

José Ramón Gutiérrez

Según información preliminar, un hombre ingresó a la casa y atacó al niño con un arma blanca mientras dormía en una hamaca.

Personas que se encontraban cerca del lugar alertaron a las autoridades tras presenciar el hecho.

La víctima residía junto a su familia en esa comunidad hondureña.

Pocas horas después del homicidio, las autoridades informaron la captura del principal sospechoso.

Este hombre fue capturado por el asesinato de un niño en Honduras

El hombre fue trasladado a la posta policial de Tocoa, donde continuará el proceso investigativo antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público.

Durante su detención, el sospechoso pronunció frases que quedaron registradas por personas presentes en el lugar.

“Fallé, ayúdenme” y “necesito que me cambien”, dijo mientras era custodiado por agentes policiales.

El crimen provocó consternación entre pobladores de la zona, por tratarse de un niño que se encontraba dentro de su propia vivienda al momento del ataque.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió el ingreso a la casa, qué relación tenía el detenido con el caso y cuál fue el móvil del crimen.

El hecho se suma a una realidad preocupante para la niñez hondureña.

Durante el primer semestre de 2026, 197 niñas, niños y adolescentes, de entre 0 y 17 años, murieron en Honduras por causas violentas y accidentales.

De ese total, 73 fallecieron víctimas de homicidio.

Los accidentes de tránsito y los suicidios completan las principales causas de muerte registradas en ese período.