Incendio en Bruselas deja 2 muertos y 4 desaparecidos

Al menos 2 personas murieron y otras 4 continúan desaparecidas tras un incendio registrado esta mañana en el edificio OXY, un inmueble en renovación ubicado en pleno centro de Bruselas, Bélgica.

Obreros quedan atrapados tras incendio en edificio de Bruselas

El edificio no estaba habitado, pero al momento del siniestro había más de 200 trabajadores realizando labores de construcción para convertir el lugar en un complejo con restaurantes, oficinas, hotel y apartamentos de lujo.

Las primeras investigaciones indican que el fuego comenzó en la segunda planta y se extendió rápidamente por el hueco del ascensor.

Esa propagación dejó atrapados al menos 2 elevadores, donde los equipos de bomberos concentran la búsqueda de posibles víctimas.

La Autoridad del Trabajo, a través de su portavoz Brecht Speybrouck, confirmó el hallazgo de varias víctimas mortales en uno de los ascensores bloqueados.

El funcionario explicó que los bomberos lograron ubicar una pequeña abertura en uno de los elevadores, donde encontraron cuerpos, aunque todavía no se precisó cuántas personas estaban en ese punto.

Speybrouck indicó que, si en ese ascensor no aparecen todas las personas reportadas como desaparecidas al inicio de la emergencia, será necesario continuar la búsqueda en un segundo elevador.

El acceso a ese otro ascensor resulta más complicado para los equipos de rescate.

El edificio OXY funcionó anteriormente como sede administrativa del Ayuntamiento del distrito de Bruselas centro.

Actualmente era sometido a una profunda rehabilitación para transformarlo en un complejo de apartamentos, espacios de ocio, un hotel de lujo y varios restaurantes.

La mayoría de los trabajadores pudo ser evacuada antes de que las llamas avanzaran por los huecos de los ascensores.

Dos personas con quemaduras fueron trasladadas al Hospital Militar de Neder-over-Heembeek, mientras un bombero fue atendido en el lugar por hipertermia.

Aunque el incendio fue controlado poco después de declararse, las brigadas no lograron recuperar los primeros cuerpos hasta la tarde por las dificultades de acceso a la zona afectada.

Las causas del fuego aún no fueron determinadas.