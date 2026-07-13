¿Le pagarías la fianza? Joven detenida por escándalo se vuelve viral en Honduras

Lo que comenzó como un reporte policial rutinario por un presunto escándalo en la vía pública, rápidamente se transformó en un fenómeno viral en internet. ¿La razón? El innegable atractivo físico de la joven detenida.

Joven detenida por escándalo en Honduras se vuelve viral

El incidente, registrado recientemente en el municipio de Choloma, en la zona norte de Honduras, pasó por completo a un segundo plano.

Luego de que se diera a conocer su captura, miles de usuarios en redes sociales ignoraron la infracción y se centraron en la belleza de la infractora, desatando una avalancha de reacciones.

En lugar de críticas, la publicación del arresto se llenó de curiosas propuestas, piropos y bromas por parte de internautas dispuestos a «rescatar» a la joven.

Entre los miles de comentarios, destacaron mensajes como: «¿En dónde está para ir a pagar la fianza?»; «Mándenme la multa, yo se la pago.»; «La detuvieron por bella.»; «Así de escandalosa la quiero yo.» Y «Me ofrezco a educarla.»

Hasta el momento se desconoce la identidad de la protagonista y el desenlace de su situación legal, pero lo que es un hecho es que ya se ganó el título de la detenida más popular de la semana en Honduras.

