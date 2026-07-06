Periodista grabó su secuestro y apareció asesinada en México

La periodista mexicana Roxana Guzmán, quien logró grabar el momento en que hombres armados irrumpieron en su vivienda y se la llevaron por la fuerza, fue hallada sin vida en Veracruz, un mes después de su secuestro.

Periodista mexicana grabó su secuestro antes de ser asesinada

La Fiscalía General del Estado confirmó 8 detenciones por el crimen, entre ellas 4 policías.

Guzmán dirigía el portal Pulso Informativo del Sureste en Nanchital, una pequeña localidad veracruzana donde ocurrió el secuestro el pasado 2 de junio.

Los 8 detenidos por el secuestro y asesinado de una periodista mexicana

El video del ataque se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observaba a varios hombres armados romper vidrios, ingresar por la fuerza a la casa de la comunicadora y llevársela.

🚨Hombres armados ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en Veracruz.



Hasta el momento, se desconoce su paradero.



La Fiscalía General del Estado informó que ya abrió una carpeta… pic.twitter.com/A1IyaKMjni — Azucena Uresti (@azucenau) June 2, 2026

Durante semanas, sus familiares, colegas y organizaciones defensoras de periodistas exigieron información sobre su paradero.

La confirmación de su muerte llegó el viernes, justo un mes después de la desaparición.

De acuerdo con versiones preliminares, algunos de los capturados habrían participado en el secuestro y otros serían señalados como autores directos del asesinato.

Hasta ahora, las autoridades no revelaron el móvil del crimen.

La violencia ya había golpeado la vida de Roxana Guzmán años atrás. En 2017, su esposo Carlos Fernández Escalante fue ejecutado a balazos, según el reporte.

Con este nuevo crimen, México suma 178 periodistas asesinados desde el año 2000.