Mueren dos personas por explosión de camioneta en México

Dos hombres murieron luego de que la camioneta en la que viajaban explotara mientras circulaba sobre la carretera federal México–Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido se registró cuando la unidad se encontraba en movimiento, presuntamente por un artefacto explosivo que ya estaba dentro del vehículo, lo que provocó la muerte inmediata de sus ocupantes.

El hecho generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad y emergencia de los tres órdenes de gobierno, quienes acordonaron la zona y cerraron la circulación a la altura del fraccionamiento Haciendas del Bosque para realizar las diligencias correspondientes.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Beltrán, alias ‘El Payín’, y Humberto Raquel, presuntos operadores del Cártel de Sinaloa.