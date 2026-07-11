Muere Jayden Adams, mundialista sudafricano ante México 2026

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento de Jayden Adams, el joven y talentoso mediocampista de la Selección de Sudáfrica. El futbolista es recordado recientemente por la afición azteca tras haber sido parte del plantel de los «Bafana Bafana» que enfrentó a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La noticia ha conmocionado a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y a seguidores a nivel internacional, quienes vieron al jugador consolidarse como una de las promesas del balompié de su país tras su participación en la justa mundialista de Norteamérica.

¿Quién era Jayden Adams y cuál fue su papel contra México?

Jayden Adams, quien militaba en el Stellenbosch FC de la Premier Soccer League de Sudáfrica, se ganó un puesto en la convocatoria final para el Mundial 2026.

Durante la fase de grupos del torneo, Sudáfrica y México midieron fuerzas en un vibrante encuentro. Adams sumó minutos clave en la media cancha africana, destacando por su despliegue físico y su capacidad técnica, lo que llamó la atención de varios visores internacionales durante el torneo veraniego.

Su participación en el Mundial 2026 representaba el punto más alto de una carrera en pleno ascenso, habiendo formado parte previa de los procesos juveniles de su país y del plantel que disputó la Copa Africana de Naciones.

Consternación en el fútbol internacional

Tanto su club, el Stellenbosch FC, como la Asociación de Fútbol de Sudáfrica (SAFA) emitieron comunicados expresando sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de equipo del jugador.

«Estamos profundamente devastados por la pérdida de Jayden. Un joven con un futuro brillante que defendió los colores de nuestra nación con orgullo en el escenario más grande del mundo», compartieron las autoridades del fútbol sudafricano.

Diversos futbolistas de la Liga MX y miembros del entorno de la Selección Mexicana que compartieron la cancha con él durante la Copa del Mundo han comenzado a expresar sus muestras de respeto y condolencias a través de las redes sociales.

Los detalles sobre las causas de su fallecimiento y los homenajes póstumos que se realizarán en su memoria se darán a conocer en las próximas horas por parte de sus familiares y representantes del club.