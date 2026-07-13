Guatemala suma 9 cuerpos abandonados en una semana de violencia

Con la localización este lunes del cuerpo de una mujer, envuelta en sacos de nylon y un poncho en Villa Nueva, sumaron 9 los hallazgos de cadáveres de personas asesinadas y abandonadas en distintos sectores de Guatemala, en la última semana.

Localizan cuerpo de una mujer en Villa Nueva, Guatemala

El miércoles fueron encontrados los restos de cinco personas. Dos de las víctimas fueron localizadas en un sector de la colonia Juana de Arco, zona 18 de la Ciudad de Guatemala.

Los otros tres cadáveres fueron descubiertos en la colonia San Rafael III, zona 18 capitalina. Los cuerpos presentaban señales de violencia y, hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

El jueves se confirmó otro hecho violento, cuando durante la madrugada fueron encontrados dos cuerpos en el sector Los Álamos, kilómetro 17.5 de la carretera que comunica Villa Canales con la Ciudad de Guatemala.

Las víctimas estaban atadas de pies y manos y envueltas en nailon y sábanas.

Además, el viernes 10 de julio fue localizado otro cadáver en una carretera de terracería de la aldea El Platanar, en San José Pinula.

El noveno cuerpo fue el de la desconocida hallada este lunes en Villa Nueva.