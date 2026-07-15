Policía deja mensaje sobre salud mental antes de morir en México

El oficial Orlando García Maciel, de 27 años, perdió la vida ayer martes en León, Guanajuato, México, luego de caer desde el distribuidor vial Juan Pablo Segundo, poco después de publicar un video en redes sociales en el que llamó a cuidar la salud mental.

El policía Orlando García Maciel se arrancó la vida en México

El hecho ocurrió minutos después de las 11:00 de la mañana, en las inmediaciones de Plaza Altacia, mientras el agente se encontraba en servicio y vestía su uniforme.

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia provocó una fuerte movilización de cuerpos de socorro y autoridades en una zona de alto tránsito vehicular, cerca de los bulevares Morelos y Aeropuerto.

Testigos indicaron que el oficial se encontraba en la parte superior del puente antes de caer.

Minutos antes, García Maciel compartió una grabación mientras conducía una patrulla.

En el video, pidió a las personas no minimizar la depresión ni permitir que su estabilidad emocional dependa de otros.

“Tomen como primordial su salud mental y no dejen que nadie juegue con ustedes, que sus emociones dependan de ellos”, expresó el oficial.

También pidió valorar a la familia, cuidarse y quedarse con los buenos recuerdos.

En otro momento de la grabación, el policía dijo que durante mucho tiempo enfrentó una depresión silenciosa.

“No se pongan tristes por esto que hice, ya llevaba mucho tiempo con una depresión silenciosa, que me terminó consumiendo”, manifestó.

La dependencia municipal confirmó que se trataba de Orlando García Maciel, quien se desempeñaba como guardia administrativo dentro de la corporación.

Familiares, amigos y compañeros lamentaron la muerte del oficial y lo recordaron como una buena persona.

En redes sociales, varios mensajes destacaron su forma de ser y el impacto que causó su último llamado sobre la importancia de atender la salud mental.