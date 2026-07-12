China prueba con éxito cohete reutilizable Larga Marcha-10B

China realizó con éxito el primer vuelo de prueba del cohete Larga Marcha-10B, que logró colocar un satélite en la órbita prevista y recuperar de forma controlada su primera etapa sobre una plataforma marítima.

China da un salto espacial con cohete reutilizable

El lanzamiento se efectuó desde el cosmódromo de Wenchang, en la isla de Hainan, y marca un avance importante para el programa espacial chino en el desarrollo de cohetes reutilizables.

Unos 6 minutos después del despegue, la primera etapa del cohete se separó del resto de la nave.

China marca hito espacial con el Gran Marcha-10B y recuperar por primera vez un cohete reutilizable 🇨🇳🚀👏🏻



Detalles en el link👉🏻 https://t.co/hSwzdZJKaE

Este espacio es una alianza con CCTV+ pic.twitter.com/G1cG2H9pZt — DescubriendoChina (@Descubre_China) July 12, 2026

Luego realizó un aterrizaje vertical controlado sobre una plataforma en el mar, equipada con una red especial para completar la maniobra.

La misión representa el primer regreso controlado exitoso en China de la primera etapa de un cohete portador.

🚀 China logró por primera vez recuperar de forma controlada la primera etapa de un cohete.



El Larga Marcha-10B despegó desde Hainan, puso su carga en órbita y su etapa inicial regresó y aterrizó vertical sobre una plataforma en el mar, sujetada por un sistema de redes. pic.twitter.com/eO4Lm81vUd — Revista Tierra Bella (@rtierrabella) July 12, 2026

Este tipo de tecnología busca reducir costos, acelerar misiones y permitir que partes clave del cohete puedan ser recuperadas y utilizadas nuevamente.

El Larga Marcha-10B es un cohete portador de 2 etapas, impulsado por combustible líquido.

Su primera etapa utiliza oxígeno y queroseno, mientras la segunda funciona con oxígeno y metano.

La nave cuenta con un empuje de despegue aproximado de 890 toneladas, una masa de 760 toneladas, un diámetro de 5 metros y una longitud cercana a los 63 metros.

El éxito de esta prueba fortalece las capacidades de China en exploración espacial y abre paso a nuevos ensayos con tecnología reutilizable.