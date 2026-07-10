Buscan a mexicano que asesinó a su pareja tras pedirle matrimonio ante 30 mil personas

Las autoridades mexicanas buscan intensamente a Fernando «N», de 54 años, principal sospechoso del brutal feminicidio de su esposa, Diana Marina López Mérida, de 41 años. El caso ha conmocionado al país debido al drástico y trágico giro que dio la relación en menos de un año.

El 15 de septiembre de 2025, tras una década de noviazgo, Fernando le propuso matrimonio a Diana sobre una tarima ante 30,000 personas durante la feria del Grito de Independencia, en el inicio de un concierto del Grupo Duelo.

Ella aceptó; sin embargo, la historia de aparente romance escondía un largo historial de celos, posesividad y violencia física por parte del sujeto.

Para escapar de las agresiones en la Ciudad de México, Diana se refugió en Saltillo, Coahuila, hasta donde el hombre viajó más de 1,000 kilómetros para convencerla de volver y casarse.

La violencia no cesó tras la boda. A pesar de que Diana lo denunció y un juez emitió una orden de restricción, Fernando ignoró la ley y continuó acosándola y amenizándola.

El pasado lunes 6 de julio de 2026, el cuerpo de Diana fue hallado sin vida dentro de su casa en Saltillo, con evidentes signos de violencia: había sido golpeada con una cadena y ahorcada.

Actualmente, el sospechoso se encuentra prófugo y la familia de la víctima denuncia que continúa enviándoles amenazas de muerte desde la clandestinidad.

Ante esto, la fiscalía general de Coahuila emitió un contundente mensaje público: «O te entregas o te vamos a detener».

Las autoridades mantienen el rastreo del sujeto, con domicilio en la colonia Obrera de la Ciudad de México, quien se está escondiendo con ayuda de sus familiares.