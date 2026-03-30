Venezolana muere apuñalada durante pleito callejero en Colombia

Una mujer murió tras ser apuñalada en un pleito callejero ocurrido en plena vía pública del barrio Popular, en el norte de Cali, Colombia.

Ataque mortal deja una venezolana muerta en Colombia

La víctima, identificada como Marianys del Valle Faría Marcano, de 31 años y con nacionalidad venezolana, sufrió una herida mortal en el pecho que le causó la muerte.

El hecho quedó grabado en un video donde se observa la confrontación entre las mujeres y el momento exacto del ataque fatal.

Agresora quedó libre

La agresora fue capturada en flagrancia por las autoridades colombianas que llegaron al lugar de los hechos. Sin embargo, posteriormente quedó en libertad, lo que generó indignación entre los familiares de la víctima y la comunidad venezolana residente en Cali.

El video del brutal ataque circuló rápidamente por redes sociales, mostrando cómo la riña callejera terminó con la vida de la joven venezolana de 31 años en plena vía pública del sector norte de la ciudad colombiana.