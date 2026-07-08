Sacerdote nigeriano de 54 años muere tras orden de salida en EE.UU.

El sacerdote de origen nigeriano Benjamin, de 54 años, falleció el pasado 2 de julio de 2026 en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, pocos días después de que se hiciera pública la orden de salida del país norteamericano debido al vencimiento de su visa de permanencia.

El sacerdote nigeriano Benjamin

De acuerdo con los reportes de medios locales, el religioso —quien sirvió durante más de cuatro años en diversas parroquias de las localidades de Gloucester y Rockport— presuntamente se privó de la vida.

Personas allegadas al líder católico manifestaron que este atravesaba por una fuerte crisis emocional ante el temor generalizado de retornar a Nigeria, debido a la violencia e inseguridad que se vice en esa nación africana.

La Fiscalía del Condado de Essex en Massachusetts mantiene abierta una investigación oficial para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte del sacerdote, la cual ha causado consternación entre la comunidad feligresa que asistía a sus ministerios.