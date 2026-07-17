Sismo de magnitud 5.6 deja daños y derrumbes en Guatemala

Un sismo de magnitud 5.6 sacudió la mañana de este viernes Guatemala y dejó reportes preliminares de daños en viviendas, derrumbes y bloqueos de carreteras en varios departamentos del país.

Fuerte temblor provoca derrumbes y daños en varios puntos de Guatemala

Hasta el momento no se reportan personas heridas, aunque las autoridades mantienen monitoreo en zonas afectadas de Sololá, Totonicapán, San Marcos, Quetzaltenango y Guatemala.

En San Pedro La Laguna, departamento de Sololá, un deslizamiento de tierra bloqueó ambos carriles de una carretera en la calzada Los Principales, según reportes locales.

El derrumbe obligó a mantener vigilancia en el sector mientras se evalúan las condiciones del terreno tras el movimiento telúrico.

Otro punto afectado fue la aldea Ixtagel, en San Marcos, donde se registró el colapso de una ladera en una zona de areneras.

Imágenes difundidas muestran parte del terreno desprendido luego del fuerte temblor.

En Totonicapán, medios locales reportaron daños en la infraestructura de la Escuela Oficial de Párvulos de la Zona Independencia, ubicada en la cabecera departamental.

También se informó el colapso parcial de una vivienda en el sector conocido como Las Cristalinas, en el municipio de Santa Clara La Laguna, Sololá.

En Quetzaltenango, una vivienda sufrió daños de consideración en la 15 avenida y 11 calle de la zona 1.

Además, se reportó el desplome de una pared en la zona 3 de la cabecera departamental.

En la capital guatemalteca no se registraban daños materiales al momento de los primeros reportes, aunque en edificios y viviendas particulares se realizaron evacuaciones preventivas de trabajadores y residentes.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) aún no emitía un informe oficial completo sobre los efectos del sismo en todo el país.