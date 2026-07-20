Naufragio en Nigeria deja al menos 5 muertos y 20 desaparecidos

Al menos 5 personas murieron, 20 permanecen desaparecidas y 15 fueron rescatadas con vida tras el naufragio de una canoa en el estado de Jigawa, al norte de Nigeria, según informaron autoridades de ese país.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:45 del mediodía del domingo en la comunidad de Malamawa Yandutse, en el área de gobierno local de Ringim, cuando la embarcación que trasladaba entre 30 y 40 pasajeros volcó mientras cruzaba una vía fluvial.

La Agencia Nacional de Gestión de Emergencias (NEMA) informó que activó su mecanismo de respuesta tras recibir la alerta y desplegó equipos en la zona junto a la agencia estatal de emergencias.

Hasta ahora, los rescatistas recuperaron varios cuerpos y continúan buscando a las personas desaparecidas.

La cifra exacta de ocupantes todavía no fue determinada de forma definitiva, debido a que existen reportes distintos sobre cuántas personas viajaban en la canoa.

Según la Policía del estado de Jigawa, la mayoría de los pasajeros eran agricultores y trabajadores locales que regresaban a sus hogares.

Entre los ocupantes también viajaban mujeres y niños.

El portavoz policial Shi’isu Adam indicó a la agencia de noticias AFP que el accidente ocurrió cuando la embarcación cruzaba el río.

De acuerdo con ese reporte, un cuerpo fue localizado el domingo y otros fueron recuperados la mañana del lunes.

La NEMA ofreció un balance menor, con 5 fallecidos, 20 desaparecidos y 15 sobrevivientes, mientras las labores de búsqueda y rescate siguen activas.

Las investigaciones preliminares señalan que el exceso de carga y las condiciones meteorológicas adversas pudieron contribuir al naufragio.

Las causas exactas continúan bajo investigación.