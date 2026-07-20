Ataque ucraniano contra autobús deja 5 muertos y 23 heridos en Bélgorod

Al menos 5 personas murieron y 23 resultaron heridas tras un ataque ucraniano con dron contra un autobús civil en la ciudad de Shebékino, provincia rusa de Bélgorod, informó el gobernador interino local, Alexánder Shuváyev.

La agresión ucraniana contra un autobús en Bélgorod se cobró la vida de cuatro mujeres y un menor

Entre las víctimas mortales se encuentran 4 mujeres y un menor, según el balance divulgado por la autoridad regional.

Shuváyev aseguró que el dron impactó de forma deliberada contra el autobús de pasajeros.

El funcionario calificó la acción como “inhumana y cobarde”, al señalar que el vehículo transportaba civiles.

Las 23 personas heridas fueron trasladadas a centros hospitalarios, donde reciben atención médica.

Ataque contra autobús deja 5 muertos y 23 heridos en Bélgorod

Entre los lesionados también se encuentra un adolescente de 17 años.

El reporte oficial indica que 3 heridos permanecen en estado crítico, mientras el resto continúa bajo valoración médica.

La emergencia provocó movilización de equipos sanitarios y autoridades locales en Shebékino, una zona de la provincia de Bélgorod cercana a la frontera con Ucrania.

La región registró distintos incidentes durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, con afectaciones a poblaciones civiles en áreas fronterizas.