Una familia entera murió tras cenar una sandía

La investigación arrojó recientemente que las muertes se produjeron por intoxicación con veneno para ratas, el cual se encontraba exclusivamente en la fruta contaminada, por lo que las hipótesis consideran una muerte accidental, un asesinato o hasta un suicidio colectivo

Casi tres semanas después de la tragedia que conmocionó a Mumbai, India, los investigadores han identificado el veneno, pero el origen de la contaminación de la fruta sigue siendo un enigma. Lo que comenzó como una cena familiar terminó en una tragedia nacional que ha desplomado las ventas de fruta y preocupa a las autoridades. El caso de la familia Dokadia, bautizado por la prensa local como las «muertes por sandía», sigue sumando interrogantes a pesar de los recientes avances forenses.